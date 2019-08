Cobre manda mensagem ao mercado: crescimento global já naufragou

Nos últimos 12 meses, o cobre foi negociado numa gangorra que acompanhava as expectativas de um acordo comercial entre Estados Unidos e China. Agora, o movimento está mais parecido com uma montanha-russa.

O foco está cada vez mais nos danos causados pelo caos de uma disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. Como o cobre tem muitas utilidades, o metal é particularmente vulnerável à fraqueza sincronizada em diversos segmentos, como fabrico de carros e equipamentos de terraplanagem, imóveis comerciais e componentes eletrónicos avançados.

"O que os dados concretos nos dizem é que a procura de uso final é lenta e, em muitos lugares, muito difícil," afirmou Oliver Nugent, estratega de metais do Citigroup, numa entrevista por telefone de Londres.

Na sexta-feira, o cobre rompeu uma faixa de negociação que durava desde julho de 2018, e atingiu um novo mínimo dos últimos dois anos.

Setor da indústria

Mesmo com a queda para o nível mais baixo em dois anos, o cobre não acompanhou o declínio acentuado da atividade industrial global ao longo do ano, o que levou o Macquarie a apontar para mais desvalorização do metal, à medida que os preços acompanhem as tendências da procura.

Abrandamento da China

A desaceleração do setor da indústria na China é particularmente significativa para o cobre: a procura pelo metal no maior consumidor do mundo diminuiu pela primeira vez desde 2015, segundo o Citigroup. O banco prevê que o crescimento da procura chinesa pelo metal será o mais fraco desde antes de 2000.

Risco de recessão

As preocupações também aumentam sobre o crescimento nos Estados Unidos. Um indicador da Reserva Federal de Nova Iorque coloca o risco de uma recessão nos próximos 12 meses no maior nível desde 2008. O aprofundamento da disputa entre os EUA e China poderá custar à economia mundial 1,2 biliões de dólares, de acordo com a Bloomberg Economics.

Economistas do Morgan Stanley alertaram numa nota emitida segunda-feira, 5 de agosto, que a economia mundial provavelmente entrará em recessão nos próximos nove meses, caso as tarifas mais altas dos EUA e a retaliação da China durem entre quatro e seis meses.

