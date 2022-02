Congresso dos EUA dividido sobre sanções à Rússia

Leia Também Biden diz que Nord Stream 2 fica em causa perante invasão à Ucrânia





"Se a Rússia invadir [a Ucrânia], e isso significa tanques e tropas a cruzar a fronteira com a Ucrânia, não haverá mais Nord Stream 2. Acabamos com isso", afirmou Joe Biden, numa conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão, Olaf Scholz, na Casa Branca, que não teceu comentários sobre o assunto, mas assegurou que os dois líderes tinham o mesmo propósito. Presidente francês Emmanuel Macron revelou que propôs a Vladimir Putin, durante uma reunião de cinco horas, "criar garantias concretas de segurança" para todos os estados envolvidos na crise ucraniana, plano recebido com "disponibilidade" pelo homólogo russo.Esta semana, o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken começou uma digressão para discutir a crise ucraniana."Se a Rússia invadir [a Ucrânia], e isso significa tanques e tropas a cruzar a fronteira com a Ucrânia, não haverá mais Nord Stream 2. Acabamos com isso", afirmou Joe Biden, numa conferência de imprensa conjunta com o chanceler alemão, Olaf Scholz, na Casa Branca, que não teceu comentários sobre o assunto, mas assegurou que os dois líderes tinham o mesmo propósito.

O Congresso dos EUA está dividido sobre a resolução que impõe sanções à Rússia, de forma a mitigar a tensão geopolítica entre Kiev e Moscovo. Durante a sessão desta terça-feira, o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, chegou mesmo a questionar "se estas medidas nutririam algum efeito em Vladimir Putin"."Não acho que Putin seja dissuadido por nenhuma legislação no Senado", sublinhou McConnell. O líder republicano salientou, no entanto, que "o gasoduto Nord Stream 2 deveria ser bloqueado".Do lado de cá do Atlântico, a Comissão Europeia assumiu a liderança na ponderação de possíveis sanções a aplicar à Rússia, caso o Kremlin invada a Ucrânia, mas não avançou detalhes em concreto. Segundo alguns diplomatas contactados pela Bloomberg, o objetivo deste secretismo é "garantir uma solução unânime entre todos os Estados membros, sanções estas que só serão aplicadas se a Rússia tomar mesmo alguma medida".Após dois dias de esforços diplomáticos, os líderes da França, Alemanha e Polónia assumiram que o seu objetivo primordial era a preservação da paz na Europa, mas alertaram a Rússia para as duras consequências "políticas, económicas e certamente estrategicas", indicou o chanceler alemão Olaf Scholz, naquela que foi a sua declaração mais dura até ao momento sobre a crise.Ontem, o