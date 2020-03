Coreia do Sul quer mostrar ao mundo como se combate o coronavírus

A Coreia do Sul tem sido destacada pela positiva devido à forma efetiva como conseguiu responder à pandemia do coronavírus. Agora quer partilhar a lição com o mundo.

O presidente do país, Moon Jae-in, sugeriu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realize uma reunião do G-20 por teleconferência para discutir como a Coreia do Sul conseguiu reduzir a propagação do novo coronavírus, refere um comunicado emitido este domingo pelo Governo.

A Coreia do Sul efetuou testes à população ao ritmo mais rápido em todo o mundo, o que aparentemente terá sido decisivo para detetar os casos de infeção na fase inicial e permitir manter a taxa de mortalidade em níveis inferiores à média.

Na reunião proposta com os líderes mundiais, a Coreia do Sul pretende partilhar informação sobre a "sua experiência de combate" ao coronavírus, resultados dos testes clínicos, bem como discutir as medidas necessárias para mitigar os efeitos da pandemia na economia global, refere o comunicado.

Chung Eui-yong, conselheiro de Moon, solicitou ao seu homólogo norte-americano, Robert O’Brien, durante uma conversa telefónica, a permissão para enviar esta proposta, tendo obtido a resposta que a ideia iria ser "considerada ativamente".

Não é a primeira vez que a Coreia do Sul faz esta proposta, sendo que a mesma já terá sido apresentada ao presidente francês Emmanuel Macron.