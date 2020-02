Coronavírus provoca mais 121 vítimas mortais nas últimas 24 horas

A Comissão Nacional de Saúde da China reportou esta sexta-feira 121 mortes, nas últimas 24 horas, pelo novo coronavírus, designado Covid-19, fixando em 1380 o número total de vítimas mortais em todo o continente chinês.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados cresceu 5090, para 63.581, na totalidade da República Popular da China, que exclui Macau e Hong Kong.





O principal órgão de saúde da China reviu assim em baixa os dados difundidos ao início da manhã (hora local) pelas autoridades de Hubei, apontando que houve duplicados na "recolha e registo de dados".





Centenas de médicos já foram confirmados como portadores do vírus.



Uma enfermeira em quarentena disse em declarações à CNN que mais de 130 profissionais de saúde pode ter sido afetados pelo vírus mortal no hospital onde trabalha.



Os profissionais apresentam desde o início um grande risco de infeção durante surtos. Em Wuhan, esse risco é agravado devido à escassez de medicamentoos, recursos para cuidar de todos os pacientes e o aviso tardio do governo sobre a taxa alta de infeção.