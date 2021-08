Cortes na ajuda externa isolam talibãs no poder

O futuro do Afeganistão é cada vez mais incerto. Após o regresso dos talibãs ao poder, foram vários os países e entidades que decidiram cortar nos apoios monetários enviados aos afegãos, com o Fundo Monetário Internacional (FMI) à cabeça. Mas, como a ajuda externa tem um peso de quase metade no PIB afegão , os analistas temem o estrangulamento financeiro do país, numa altura de grande imprevisibilidade devido

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...