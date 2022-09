Cuidados para poupar que até os mais ricos têm

Gerir as finanças nem sempre é fácil, mas é necessário para evitar maiores dissabores. E, por estranho que possa parecer, até alguns dos mais ricos do mundo, como Warren Buffet, Elon Musk e Bill Gates, garantem ter certos cuidados na gestão do seu dinheiro.



Uma das garantias dadas pelos multimilionários, segundo o El Economista, é que, além de evitarem gastar dinheiro sem necessidade, todos sabem exatamente em que é que o seu dinheiro é aplicado. Este cuidado, transversal a todos eles, parece ser uma das chaves do sucesso, mas não é a única.





Evitar comissões é outra das estratégias usadas pelos multimilionários. Os três empreendedores já revelaram em diversas ocasiões que têm como princípio cumprir os prazos de pagamento, de forma a evitar pagar juros. O débito direto, detalha o meio de comunicação, pode ser uma boa dica para evitar taxas desnecessárias.Outro do ponto comun aos magnatas é que conhecem o seu património e sabem como um banco poderia avaliá-lo na hora de pedir um empréstimo. O jornal espanhol dá o exemplo de Elon Musk, que teve em conta todo o seu património e como poderia recorrer a alguns sócios para conseguir fazer uma oferta de compra da rede social Twitter.Dizer que o fundador da Tesla ou da Microsoft são poupados pode parecer uma contradição, mas os três multimilionários tendem a evitar gastos desnecessários. Elon Musk já revelou que não é proprietário de uma casa ou tem grandes luxos além do seu avião privado, cuja necessidade justificou com o facto de o ajudar a "poupar tempo".Compromissos a longo prazo é também uma das premissas dos empreendedores, segundo o jornal espanhol. Os projetos de todos não são prova disso, esta dica foi também já sublinhada pelo antigo CEO da Google, Eric Schmidt, que afirma que "negócios a curto prazo não tornam ninguém rico".Um outro aspeto que salta à vista ao analisar a vida de Musk, Buffet e Gates é que não têm apenas uma fonte de rendimento, sendo este outro ponto em comum.