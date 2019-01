Democratas tentam contornar paralisação do Governo dos EUA

Com maioria na Câmara dos Representantes, os democratas pretendem aprovar decretos para financiar algumas agências federais de forma a garantir o funcionamento regular do país. Trump insiste na importância do muro como única forma de assegurar segurança na fronteira sul com o México.

Reuters

Com poder reforçado e margem de ação política ampliada, o Partido Democrata entra no novo ano com vontade de travar, ou pelo menos, dificultar a agenda do presidente norte-americano Donald Trump.



De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, os democratas planeiam votar um conjunto de decretos destinados a financiar agências governamentais federais enquanto forma de contornar a paralisação do Governo federal.



Esta intenção surge numa fase em que o presidente dos EUA convidou os líderes democratas no Congresso para uma conversa - a primeira desde o início do bloqueio ao funcionamento do Governo federal iniciado há quase duas semanas -, a decorrer ainda esta quarta-feira, na Casa Branca. Não se sabe ainda se os democratas vão aceitar retomar o diálogo com o presidente.



Trump quer dialogar com os democratas para tentar superar o "shutdown" provocado pela objeção do Partido Democrata em financiar com dinheiros públicos a construção do muro que na altura em que era candidato presidencial prometeu na campanha eleitoral com garantias de que o mesmo seria pago pelo México.



Donald Trump quer 5 mil milhões de dólares para financiar a construção do polémico muro ao longo da fronteira com o México e chegou a garantir que a paralisação parcial do Governo não o iria demover dessa intenção.



Perante a recusa dos democratas, que nas intercalares de Novembro reconquistaram a maioria na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), Trump insiste que sem o muro os Estados Unidos nunca terão fronteiras seguras a sul.



Esta quinta-feira, 3 de Janeiro, toma posse o novo Congresso americano, esperando-se que a líder dos democratas na câmara baixa, Nancy Pelosi, concretize propostas para financiar e assegurar o funcionamento de entidades públicas como museus e parques nacionais cujos funcionários ficaram sem salário.



O Partido Democrata propõe-se apresentar legislação que garanta a reabertura de todas as agências federais, excetuando a segurança interna, já que este departamento inclui também a segurança fronteiriça e os democratas pretendem apenas assegurar o respetivo financiamento até 8 de Fevereiro de forma a impedirem qualquer canalização de meios para a construção do muro.



De acordo com fontes citadas pelo Politico, para a conversa pretendida para esta quarta-feira com os democratas, Donald Trump incluiu um briefing dado por altos responsáveis pela segurança nacional acerca da situação na fronteira sul do país.