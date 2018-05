A Dinamarca juntou-se a vários países europeus e proibiu o uso de burqas ou niqabs (cobertura integral do corpo ou véu que tapa a cara, respectivamente) em locais públicos. Segundo a agência Reuters, citada pela Sábado , o parlamento dinamarquês aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei com 75 votos a favor e 30 contra.Quem não cumprir a lei, que entra em vigor a 1 de Agosto deste ano, poderá enfrentar sanções económicas entre os 134 e os 1.343 euros.A Amnistia Internacional já reagiu à aprovação da proposta de lei, afirmando que a medida é uma violação ao direito das mulheres. "Todas as mulheres devem ser livres de se vestir como quiserem e de usar roupas que expressem a sua identidade e as suas crenças. Esta probição terá um impacto negativo nas mulheres islâmicas que escolhem usar um niqab ou uma burqa", afirmou o director para a Europa da organização dos direitos humanos, Gauri van Gulik.