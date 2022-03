Encontro entre EUA e China poderá clarificar papel de Pequim no conflito na Ucrânia

Zhao Lijian, tem dito que a

posição da China sobre a questão da Ucrânia é "consistente e clara" de que o país tem desempenhado um papel construtivo na promoção das negociações de paz, pressionado a uma solução diplomática, em vez de agravar ainda mais a situação".





porta-voz da embaixada da China, em Washington, referiu que não ter conhecimento dessa situação. Os Estados Unidos garantem que, caso venha





Os diplomatas dos Estados Unidos e da China vão sentar-se frente-a-frente, esta segunda-feira, para discutir o conflito na Ucrânia. O encontro terá lugar em Roma e poderá determinar o posicionamento geopolítico da China no mundo, numa altura em que crescem os receios de que Pequim apoie a Rússia na invasão da Ucrânia.À mesa da reunião vão sentar-se o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o principal diplomata da China, Yang Jiechi, que já foi ministro dos Negócios Estrangeiros.A reunião será uma continuação da reunião virtual de novembro que juntou o presidente norte-americano, Joe Biden, e o homólogo chinês, Xi Jinping. Na agenda, estarão "os esforços contínuos para gerir a competição entre os dois países" e a avaliação do "impacto da invasão russa da Ucrânia na segurança regional e global".Depois dos sucessivos apelos da China a uma "solução pacífica para a crise" sem condenar diretamente a Rússia nem avançar com sanções económicas em linha com os Estados Unidos e a União Europeia, o encontro será importante para perceber qual o posicionamento do Governo chinês relativamente à invasão da Ucrânia.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros,No entanto, várias fontes ouvidas pelo jornal norte-americano "New York Times" acusam a Rússia de ter pedido à China o envio de armamento militar, bem como ajuda económica para "fintar" as sanções económicas impostas pelo Ocidente. As mesmas fontes não esclarecem, porém, se a China cedeu, ou não, a esse pedido.Em reação à notícia, oa China dê a mão à Rússia (que é um dos seus parceiros estratégicos) para compensar o impacto económico das sanções, "haverá, sem dúvida, consequências".