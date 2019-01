Estas deverão ser as maiores economias do mundo em 2030

A previsão de uma reviravolta no ranking dos produtos internos brutos (PIB), a nível global, consta das previsões de longo prazo do Standard Chartered Plc, que incluem a perspetiva de a China se tornar a maior economia do mundo até 2020.



A Índia deverá tornar-se maior do que os EUA no mesmo período de tempo, enquanto a Indonésia entrará no grupo das cinco maiores economias.



"As nossas previsões de crescimento de longo prazo são sustentadas por um princípio fundamental: o peso dos países no PIB mundial deverá convergir com a sua quota da população mundial, conduzido pela convergência do PIB per capita entre economias avançadas e emergentes", escreveram os economistas do Standard Chartered.



Os especialistas antecipam que o crescimento da Índia deverá acelerar para 7,8% na década de 2020, enquanto a China vai moderar o seu ritmo de expansão para 5% até 2030, refletindo uma desaceleração natural, dada a dimensão da sua economia.



O peso da Ásia no PIB global, que subiu de 20% em 2010, para 28% no ano passado, deve chegar aos 35% até 2030 - coincidente com o da Zona Euro e Estados Unidos, juntos.



Aqui estão algumas outras conclusões dos economistas do Standard Chartered:



- A diminuição do ímpeto da reforma nos mercados emergentes pesa no crescimento da produtividade;

- O fim da era de flexibilização quantitativa pode significar mais pressão sobre as economias para reformar e reavivar as tendências de produtividade;

- A classe média está num ponto de inflexão, com a maioria da população mundial a entrar nesse grupo de rendimentos até 2020;

- O crescimento da classe média impulsionado pela urbanização e educação deve ajudar a combater os efeitos da rápida tendência de envelhecimento da população em muitas economias, incluindo a China.