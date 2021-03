EUA e China preparam primeira reunião de alto nível da era Biden   

Depois da relação conturbada quando Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos, Washington e Pequim estão a preparar o terreno para a primeira reunião de alto nível entre os dois países desde que Joe Biden chegou à Casa Branca.





A notícia é avançada hoje pelo Financial Times, que cita quatro fontes com conhecimento da preparação do encontro.





Uma das hipóteses em cima da mesa passa por essa reunião decorrer entre o secretário de Estado Antony Blinken e o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan com os seus homólogos chineses: Wang Yi e Yang Jiechi.





Os EUA estão também a equacionar a participação de apenas um alto responsável do seu governo neste encontro que pode acontecer de forma presencial no estado do Alasca.





Apesar de não existirem ainda mais detalhes sobre este possível encontro, se acabar por acontecer será um desenvolvimento significativo nas relações entre os EUA e a China, apesar de Biden manter uma linha dura contra Pequim ao destacar os "abusos" cometidos pelo país na chamada telefónica que teve recentemente com Xi Jinping.



Esta reunião de alto nível entre as duas maiores potências económicas mundiais acontecerá já depois da primeira reunião de Biden com os seus aliados no continente asiático.



O Presidente dos EUA vai reunir-se com os primeiros-ministros da Austrália, Índia e Japão na sexta-feira, por videoconferência, para abordar a pandemia e as alterações climáticas.



A reunião vai ser a primeira deste grupo desde que o democrata Biden chegou à Casa Branca. Os quatro países fazem parte de uma aliança informal cujo objetivo é contrabalançar a influência de Pequim no contexto geopolítico internacional.



A pandemia e as alterações climáticas são dois dos temas que vão ser debatidos nesta reunião na qual também vão estar presentes os chefes dos governos da Índia, Narendra Modi, da Austrália, Scott Morrison, e do Japão, Yoshihide Suga.