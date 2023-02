Excedente comercial da China deve encolher para 1,4% do PIB em 2023

Partilhar artigo



As exportações foram, durante a pandemia, um dos principais suportes económicos da China. Mas as previsões para este ano são pouco otimistas. Os economistas consultados pela Bloomberg estimam que o excedente comercial chinês caia de 2,3% do PIB em 2022 para 1,4% do PIB em 2023, o que afetará o crescimento da economia e colocará mais pressão sobre o yuan.



O excedente comercial de bens da China atingiu em 2022 um novo valor recorde,...