Atentado em Istambul faz seis mortos e 53 feridos

Uma forte explosão abalou este domingo à tarde uma movimentada rua comercial no centro de Istambul, tendo causado seis mortos e 53 feridos, de acordo com o presidente da Turquia.Recip Erdogan, citado pela Associated Press , não tem dúvidas em afirmar que foi um "ataque cobarde" e promete punir quem esteja envolvido.Segundo a agência de notícias estatal Anadolu, foram já designados cinco promotores de justiça para investigar a explosão.Antes, tinha sido o governador de Istambul a dar os primeiros detalhes na rede social Twitter. Ali Yerlikaya escreveu que a explosão ocorreu por volta das 16:20 (13:20 GMT) e que houve mortos e feridos, embora sem adiantar quantos.De acordo com imagens difundidas pelas redes sociais, o momento da explosão ouve-se ao longe, acompanhado de chamas e desencadeando imediatamente um movimento de pânico.Uma grande cratera negra também é visível nestas imagens, assim como vários corpos no solo nas proximidades.A rua Itstiqlal já foi atingida no passado por um ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou quase 500 pessoas e feriu mais de 2.000, durante uma campanha de investidas que atingiu Istambul entre 2015 e 2017.Notícia atualizada às 16h10