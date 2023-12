Crescimento do PIB nos EUA no terceiro trimestre revisto em baixa para 4,9%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No terceiro trimestre o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 4,9%, em termos homólogos, tendo assim sido revisto em baixa pelo Bureau of Economic Analysis face aos 5,2% estimados na última previsão e tendo ficado alinhado com o valor da primeira estimativa.





Este número ficou ainda abaixo das expectativas dos economistas, inquiridos pelo Dow Jones, que apontavam para um crescimento de 5,1%.





Ainda assim, este crescimento refletiu "o aumento da despesa dos consumidores, do investimento privado, das exportações e das despesas da administração [pública norte-americana] e do investimento fixo não residencial", refere o Bureau of Economic Analysis.





Leia Também Fed mais otimista quanto a economia e inflação

O gabinete estatístico frisa que esta revisão em baixa da evolução do PIB entre julho e setembro foi justificada pelo facto de agora, face à última estimativa publicada no final de novembro, "haver mais dados".