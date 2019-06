G20 aponta tensões comerciais e geopolíticas mas não apela à sua resolução

Por pouco não havia um comunicado no final da reunião do Grupo dos 20, que decorreu este fim de semana em Fukuoka, Japão. Mas, depois de apagada a cláusula de reconhecimento da necessidade urgente de resolução das tensões comerciais, o documento saiu.

Os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais do G20 declararam este domingo, no final da reunião que decorreu este fim de semana em Fukuoka (Japão), que as tensões comerciais e geopolíticas se "intensificaram", elevando os riscos que se colocam a uma melhoria do crescimento global. No entanto, o comunicado final é "suave", tal como aconteceu em dezembro passado em Buenos Aires (Argentina). O apelo a uma resolução dos conflitos, em especial da fricção comercial entre os EUA e a China, foi retirado do texto final.