Governo iraquiano convocou embaixador dos EUA em Bagdad para condenar ataque aéreo norte-americano

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, Abdulkarim Hashem Mustafa, convocou o embaixador dos EUA em Bagdad, Matthew Tueller, para lhe transmitir a condenação ao ataque aéreo norte-americano em território iraquiano que vitimou o comandante da força de elite iraniana Al-Quds, Qassem Soleimani.





Na conversa com o embaixador dos EUA, Mustafa enfatizou que o ataque representa "uma violação flagrante da soberania do Iraque, de todas as normas e leis internacionais que regulam as relações entre os países", segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano.