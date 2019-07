Irão admite reverter avanços no nuclear se Europa der apoio político

O acordo do nuclear não permite que o Irão enriqueça mais do que 3,67% o urânio, o que Teerão garantiu que irá acontecer ainda hoje.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohamad Yavad Zarif, disse este domingo que as medidas já tomadas de redução do compromisso para com o acordo do nuclear de 2015 são reversíveis se os signatários europeus se mostrarem fiéis ao pacto.





"Todos os passos dados pelo Irão podem ser revertidos através da adesão dos três países europeus (Alemanha, Reino Unido e França)" que fazem parte do acordo, afirmou Zarif numa mensagem hoje divulgada na rede social Twitter.



Zarif pediu aos três países europeus para "pelo menos" darem o seu "apoio político" ao Irão, incluído na Agência Internacional de Energia Atómica, argumentando que França, Alemanha e Reino Unido "não têm qualquer desculpa para se absterem de tomar uma posição política decisiva que mantenha o plano integral" do acordo de 2015, "enfrentando o unilateralismo dos Estados Unidos", sublinhou o ministro iraniano.



Segundo o documento assinado em 2015, o Irão compromete-se a não se dotar de bomba atómica e a limitar drasticamente as suas atividades nucleares em troca do levantamento de sanções internacionais que asfixiavam a sua economia.



Em maio de 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar-se unilateralmente do acordo e restabelecer sanções ao Irão, incluindo no setor petrolífero.