Jacinda Ardern renuncia ao cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia

A notícia chegou esta quinta-feira e chocou os que a ouviam: a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, renunciou ao cargo e cessa funções até 7 de fevereiro.Numa conferência de imprensa, Ardern, que se tornou a mulher líder mais jovem de sempre quando assumiu a liderança do país em 2017, com 37 anos, disse não ter energia suficiente para se recandidatar, após garantir que deu o máximo durante o período em que ocupou o cargo."Sei que dei o meu máximo enquanto primeira-ministra mas também sei que retirou muito de mim. Sei o que este trabalho exige e sei que já não tenho o suficiente no tanque para lhe fazer justiça", afirmou, traçando assim um novo capítulo numa carreira que lhe mereceu atenções a nível global, sobretudo depois do ataque terrorista a uma mesquita em 2019.

Thank you, @JacindaArdern, for your partnership and your friendship – and for your empathic, compassionate, strong, and steady leadership over these past several years. The difference you have made is immeasurable. I’m wishing you and your family nothing but the best, my friend. pic.twitter.com/72Q5p9GZzg — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 19, 2023

Jacinda Ardern has shown the world how to lead with intellect and strength.



She has demonstrated that empathy and insight are powerful leadership qualities.



Jacinda has been a fierce advocate for New Zealand, an inspiration to so many and a great friend to me. pic.twitter.com/QJ64mNCJMI — Anthony Albanese (@AlboMP) January 19, 2023

A decisão, que foi tomada durante um período de reflexão durante a época natalícia, coloca fim a cinco anos de liderança e abre porta a uma ida às urnas, que foi marcada pela líder demissionária para 14 de outubro. O governo de Ardern viu a sua taxa de popularidade no país baixar num ano em que luta contra uma elevada inflação e um fantasma de recessão.Até às eleições, o próximo líder do Executivo será eleito pelos trabalhistas a 22 de janeiro, sendo necessários votos a favor de dois terços dos membros.As reações à demissão por parte de membros do seu governo não tardaram em chegar, mas também líderes internacionais se fizeram ouvir, com Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, a agradecer "a parceria e amizade", assim como a "empatia, compaixão, força e firme liderança" de Ardern. "A diferença que fizeste é imensurável", escreveu, na rede social Twitter.Também Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, realçou o "intelecto e força" de Jacinda Ardern. "Demonstrou que a empatia e informação são poderosas qualidades de liderança", escreve na mesma rede social, destacando que Jacinda Ardern "tem sido uma inspiração para tantos".