Joe Biden promulga lei de Redução da Inflação de 2022

Lei de Redução da Inflação de 2022"

. O pacote legislativo de combate à inflação e à crise climática e de apoio aos cuidados de saúde, aprovado no passada semana, vai permitir obter receitas de 700 mil milhões de dólares ao longo de 10 anos. A nova lei prevê ainda 430 mil milhões em despesas na descarbonização e na melhoria do Mediacare, sendo o restante destinado à redução do défice orçamental.Além de aumentar os impostos das empresas com lucros superiores a mil milhões de dólares e dos contribuintes que ganham acima dos 400 mil dólares, a lei contém medidas para combater as emissões de carbono e investir em fontes de energia limpa, e requer a negociação de preços de medicamento para baixar a fatura dos consumidores, além de expandir subsídios federais para seguros de saúde.

The Inflation Reduction Act will help save money on prescription drugs, cut health care premiums, cut energy costs, take aggressive action on climate, and make large corporations pay their fair share in taxes.



