Lagarde aplaude reforma fiscal de Trump

A directora-geral do FMI elogiou esta quinta-feira a reforma fiscal levada a cabo pela Casa Branca. Christine Lagarde alertou ainda para as ameaças que enfrenta a economia mundial apesar do bom momento que atravessa.

Questionada sobre se via alguma coisa positiva alcançada por Donald Trump desde que tomou posse como presidente dos EUA, Lagarde destacou a reforma fiscal, que baixou a taxa de imposto para as empresas de 35% para 21%.





Lagarde sublinhou a importância de os EUA aproveitarem o impulso dado pela reforma fiscal para reduzirem o défice e o endividamento.



Esta semana, o FMI reviu em alta as perspectivas de crescimento dos EUA para 2,9% este ano e para 2,7% em 2019, reflectindo o impacto da reforma fiscal.



Contudo, o economista-chefe do Fundo, Maurice Obstfeld, alertou que a descida nos impostos agravará o défice em 150 mil milhões de dólares (121,4 mil milhões de euros) e que a aplicação de tarifas sobre as importações de aço e alumínio terão um reduzido impacto no défice de conta corrente.



Economia em bom momento mas há nuvens negras no horizonte



Lagarde assinalou que, apesar das boas perspectivas para a economia mundial, "estão a acumular-se nuvens negras no horizonte".



A responsável máxima do FMI destacou três grandes riscos: o excessivo endividamento, as crescentes vulnerabilidades financeiras e as ameaças à cooperação internacional.



Citando os dados do Fiscal Monitor, publicado ontem pelo Fundo, Lagarde alertou que a dívida global se situa em 164 biliões de dólares, o que corresponde a 225% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, dois terços da qual corresponde ao sector privado.



A directora do FMI considerou que o impacto das tensões comerciais sobre o crescimento "não é substancial" em termos do PIB, mas alertou que o efeito sobre a perda de confiança poderá ser maior e mais difícil de medir.



Assim, Lagarde recomendou às autoridades nacionais que acelerem as reformas estruturais, aproveitando a conjuntura favorável, e instou os vários países a "afastarem-se de qualquer forma de proteccionismo".

"Estamos satisfeitos por ver a reforma do imposto sobre as empresas (IRC) que pedíamos que fosse levada a cabo", referiu a ex-ministra das Finanças francesa na conferência de imprensa que decorreu em Washington.O Fundo Monetário Internacional (FMI) já há algum tempo que instava Washington a simplificar e alinhar com a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) o imposto sobre as empresas nos Estados Unidos.