Guerra comercial ameaça "prejudicar economia global"

A guerra comercial é um dos riscos que o Fundo Monetário Internacional (FMI) vê pela frente para a economia de todo o globo, segundo o "World Economic Outlook" de Abril deste ano.

"As recentes restrições às importações, anunciadas pelos Estados Unidos, as anunciadas acções de retaliação pela China, e a potencial resposta por outros países, aumentam as preocupações nesta matéria e ameaçam prejudicar a actividade e o sentimento globais e domésticos", admite o FMI no relatório de Abril, publicado esta terça-feira, 17.

As tensões comerciais, com a mudança de foco para políticas proteccionistas, constam dos riscos negativos para o desenvolvimento económico na óptica da instituição.





Estas lutas podem "minar a confiança e fazer descarrilar o crescimento global de forma prematura", sublinha o comunicado do FMI.



A economia global deverá crescer 3,9% este ano, segundo as perspectivas da entidade presidida por Christine Lagarde, mas no médio prazo a tendência de crescimento é menor e, além disso, há riscos como o relacionado com o comércio.

Ainda que com oscilações diárias, a tensão geopolítica a nível comercial mantém-se: ainda ontem o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a China e a Rússia, acusando-os de desvalorizarem artificialmente as suas moedas.



Depois da imposição de tarifas por Donald Trump, a China retaliou com uma lista de produtos a que iria impor custos adicionais. Além disso, países como a Coreia do Sul e a Rússia também anunciaram respostas às tarifas americanas.