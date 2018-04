FMI mais optimista para 2018 que o Governo: prevê mais PIB e menos desemprego

Também no que toca ao comportamento do mercado de trabalho, o FMI espera uma redução mais pronunciada da taxa de desemprego este ano: segundo o Fundo, a taxa de desemprego em 2018 será de 7,3%. Em Fevereiro a organização ainda projectava uma taxa de desemprego de 7,8%.



Comparando com o Governo português, a avaliação que o FMI faz do mercado de trabalho nacional é mais positiva: Mário Centeno conta com um desemprego de 7,6% este ano. Se a realidade estiver mais próxima da previsão do Fundo, é de esperar menos despesa com prestações de desemprego e mais contribuições para a Segurança Social do que as que terão sido admitidas pelo Executivo português.



Mas o optimismo dura pouco

Contudo, a confiança do FMI quanto ao desempenho de Portugal é sol de pouca dura. Para o próximo ano, o Fundo antecipa um abrandamento pronunciado, prevendo que o PIB vai crescer outra vez abaixo do referencial de 2%. No World Economic Outlook a projecção é de 1,8% de crescimento para a actividade económica portuguesa.



Esta tendência de abrandamento contrasta com a projecção do Governo português. Mário Centeno colocou como meta uma estabilização do ritmo de subida da actividade económica, nos 2,3%. A meta do ministro das Finanças português destaca-se da maior parte das projecções das instituições que acompanham a economia nacional: Banco de Portugal, Conselho das Finanças Públicas e Comissão Europeia esperam um crescimento abaixo de 2%. Só a OCDE aponta para o mesmo número que Centeno, mas a organização não revê projecções desde Novembro do ano passado.



Ainda assim, no mercado de trabalho o FMI continua mais optimista para 2019 do que o Governo. A taxa de desemprego assumida pelo Fundo é de 6,7%, enquanto o Governo ainda conta com 7,2%.



Zona Euro também abranda em 2019, mas menos

O abrandamento esperado para a actividade económica também se verifica no conjunto da zona euro. Mas não será tão pronunciado. O FMI espera que depois de um crescimento de 2,4% em 2018 (o mesmo que o português), os parceiros da moeda única abrandem o ritmo para 2%.



A concretizar-se esta expectativa, Portugal cresce este ano ao mesmo ritmo dos parceiros mas perde o comboio no próximo, voltando a divergir do conjunto do euro.



Para a economia mundial, o FMI espera um crescimento de 3,9% tanto este ano, como no próximo, uma projecção que ficou inalterada face a Janeiro.

