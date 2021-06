Libaneses afastam-se dos bancos e preferem investir em cerveja e gin

Com alguns habitantes do Líbano com as contas de depósitos em dólares paradas, as opções são limitadas: ou deixar o dinheiro parado, investi-lo com perdas significativas ou, como é caso de alguns libaneses, fazer outro tipo de apostas.Sem acesso às contas de depósitos em doláres desde o final de 2019, quando a libra libanesa ‘crashou’ e o sistema bancário esteve no centro de protestos políticos, algumas pessoas estão a preferir investir em empresas ligadas à exportação como uma forma de aceder a outras moedas e fazer algo dos seus "lollars", a alcunha atribuída aos dólares presos nas contas dos bancos libaneses, reporta a agência Reuters. E, neste cenário, as exportações de álcool, incluindo cervejeiras e negociantes de gin, estão a ser uma alternativa popular."Se investirem comigo hoje os dólares parados devolverei o dinheiro em dólares ‘novos’", indica Kamal Fayad, CEO da exportadora de cerveja 961 Beer, à Reuters.Ao abrigo de controlos informais de capitais, os depositantes ainda podem passar cheques a partir das suas contas com dólares norte-americanos, mas os cheques não podem ser utilizados no estrangeiro. E, caso sejam trocados localmente, o valor pode desvalorizar até 75%.Os bancos do Líbano limitam o acesso dos clientes aos seus fundos e atualmente pagam cerca de 3.900 libras libaneses pelo dólar, cerca de um quarto do valor da nota verde no mercado negro.O empresário Fayad indicou à Reuters que está em negociações com investidores para angariar o equivalente a um milhão de dólares, algo que poderia incluir entre 3 a 4 milhões de ‘lollars’."Os investidores preferem correr o risco comigo do que manter o dinheiro no banco, pelo menos estou a fazer algo bom pela indústria. Hoje em dia sou mais seguro do que um banco."Já um produtor de gin no Líbano, Andre Malak, responsável pelo gin The Three Brothers, diz que já viu um aumento de 30% no investimento desde o início da crise no país.O setor financeiro no Líbano tem perdas estimadas de 80 mil milhões de dólares, de acordo com estimativas citadas pela Reuters. Com receio daquilo que pode acontecer às suas poupanças, muitos libaneses estão também a tentar retirar o dinheiro dos bancos através do pagamento da dívida individual ou de empresas.