Líderes do G7 reúnem-se para coordenar retirada do Afeganistão

A retirada do Afeganistão vai ser discutida esta terça-feira numa reunião virtual do G7. Os talibãs já avisaram que não admitem a possibilidade de as tropas aliadas permanecerem no país para lá de 31 de agosto.

