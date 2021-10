Líderes mundiais defendem-se de caso Pandora Papers

O palácio real da Jordânia veio dizer que "não é incomum nem impróprio" que o rei Abdullah possua propriedades no exterior. Os documentos vazados indicam que o líder gastou mais de 100 milhões de dólares em imobiliário no Reino Unido e nos EUA, desde que assumiu o poder em 1999.

Leia Também Pandora Papers expõe ativos e negócios secretos dos mais ricos e poderosos. Há 3 portugueses envolvidos Vladimir Putin foi outro dos líderes implicados. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela BBC, questionou a confiabilidade da informação "não comprovada". "Por enquanto, não está claro o que informação é essa e do que se trata", afirmou, acrescentando que os documentos não mostraram indícios "de nenhuma riqueza oculta no círculo íntimo de Putin".



O primeiro-ministro checo reagiu no Twitter. Andrej Babis, implicado em mais de 16 milhões de dólares relativas à compra de imóveis no sul de França, disse que as acusações são uma tentativa de influenciar as eleições no país, marcadas para esta semana, e insistiu que "nunca fez nada de errado ou ilegal".



prometeu "responder de forma abrangente" quando regressasse ao país. Contudo indicou que

a investigação "irá percorrer um longo caminho para aumentar a transparência financeira e a abertura que exigimos no Quénia e em todo o mundo".

negou ter participado ou ter qualquer informação sobre a venda do projeto de mineração Dominga, como indicam os documentos vazados.



No Paquistão, o primeiro-ministro, Imran Khan, prometeu investigar os centenas de cidadãos ligados aos Pandora Papers, incluindo membros do seu gabinete.



Já o

cuja família e associados próximos alegadamente estiveram envolvidos em negócios imobiliários no Reino Unido no valor de mais de 500 milhões de dólares, ainda não reagiu.

Depois do vazamento, as reações. Os líderes mundiais envolvidos no escândalo Pandora Papers, que revelou 11,9 milhões de ficheiros de empresas contratadas por clientes abastados para criarem estruturas e fundos offshore em paraísos fiscais, estão a vir a público defender-se, alegando que não cometeram irregularidades.No Quénia, os Pandora Papers implicam o presidente e a sua família, ligando-os a 13 empresas offshore. Uhuru Kenyatta, atualmente numa visita ao estrangeiro,O presidente do Chile, Sebastián Pinera, através de comunicado,presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, outro líder mencionado no caso,

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) expôs, este domingo, mais um esquema global de ocultação de património e dinheiro por parte de 35 líderes mundiais, mais de 100 multimilionários e 300 figuras públicas, através de entidades offshore. Há três portugueses envolvidos: Nuno Morais Sarmento, Manuel Pinho e Vitalino Canas.