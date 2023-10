Mais 17 camiões com ajuda humanitária prontos para entrar na Faixa de Gaza

Leia Também Israel: Aberta fronteira da Palestina com Egito com corredor humanitário

Leia Também Israel diz que ainda existem 212 reféns na Faixa de Gaza

Um segundo comboio de 17 camiões com ajuda humanitária chegaram este domingo à fronteira egípcia de Rafah e podem seguir em breve para seguir para a Faixa de Gaza, indicam fontes de organizações não governamentais, citadas pela agência Reuters.No sábado, já tinham entrado em Gaza 20 camiões com alimentos e medicamentos, a primeira ajuda internacional depois do início do conflito a 7 de outubro. As Nações Unidas estimam que seriam necessários pelo menos 100 carregamentos diários para suprir todas as necessidades da população palestiniano que tem sido empurrada para o sul do território.Os carregamentos ainda vão ser inspecionados antes de seguirem viagem para Gaza para que os bens sejam distribuídos pela população, tal como aconteceu na véspera.O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ser necessário "um compromisso para muito, muito mais", tendo em conta as carências dos mais de dois milhões de habitantes da Faixa de Gaza.