Israel diz que ainda existem 212 reféns na Faixa de Gaza

O exército israelita acredita que ainda existem 212 pessoas feitas reféns em Gaza pelo grupo radical Hamas. Os números foram atualizados na manhã deste domingo, 22 de outubro.Na sexta-feira, duas reféns, com nacionalidade norte-americana foram libertadas. Judith e Natalie Raanan foram os primeiros a serem libertados, aparentemente por razões de saúde. Para já, o exército israelita não deu mais pormenores sobre as condições em que estas 212 pessoas se encontram.Nas últimas horas, Israel atacou também a Cisjordânia, atingindo uma mesquita que diz albergar "terroristas" do Hamas onde se preparavam novos ataques. De acordo com o ministro palestiniano da Saúde, pelo menos cinco pessoas morreram durante estes ataques aéreos, elevando o número de mortos neste território a 90 desde 7 de outubro, quando o grupo radical islâmico atacou de surpresa Israel.Telavive estará a preparar um contra-ataque de grande escala na Faixa de Gaza de onde partiu a ofensiva do Hamas. Os Estados Unidos e a União Europeia pedem mais tempo para que seja possível entregar a ajuda humanitária. Este sábado, entraram os primeiros camiões com alimentos e medicamentos depois de 7 de outubro.

Israel ordenou este domingo a evacuação de mais 14 comunidades no norte do país, perto da fronteira com o Líbano, à medida que intensifica os ataques às infraestruturas militares da milícia xiita Hezbollah.





"A Autoridade Nacional de Gestão de Emergências do Ministério da Defesa e as Forças de Defesa de Israel anunciam a expansão do plano de evacuação financiado pelo Estado para outras comunidades no norte de Israel", disse um porta-voz militar.