BCE alerta que guerra comercial apenas tem diferentes níveis de perdedores

"O proteccionismo não é uma resposta adequada", sublinhou Benoit Coeuré, representante francês na direcção do BCE, que falava em Cernobbio, em Itália.



O responsável sublinhou que as simulações do BCE estimam que uma subida das tarifas sobre todas as importações dos EUA e que leve a uma resposta proporcional dos seus parceiros comerciais teria um forte impacto no comércio mundial e na criação de riqueza global.



"O cenário geral é negativo para o conjunto da economia mundial. As simulações do BCE estimam que o comércio mundial cairia até 3% no primeiro ano em que vigorem as tarifas e o Produto Interno Bruto (PIB) mundial encolheria até 1%. Na Zona Euro também haveria uma quebra, embora menor do que nos EUA", precisou.



Uma dinâmica proteccionista acabaria, provavelmente, por provocar uma desaceleração nos preços e nos salários devido a uma quebra na procura e a uma subida no desemprego, não só nos EUA mas a nível global, acrescentou.