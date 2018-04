China apresenta queixa formal contra os EUA na OMC

A OMC revelou esta quinta-feira que Pequim solicitou contactos com os EUA, o primeiro passo nas queixas junto do regulador, após a Casa Branca ter anunciado tarifas à importação de 1.300 produtos chineses, no valor de 50 mil milhões de dólares (40,7 mil milhões de euros).



Entretanto, Pequim já retaliou impondo tarifas sobre 106 produtos norte-americanos em igual valor.





A notificação entregue junto da OMC desencadeia um processo no qual ambas as partes têm 60 dias para chegarem a acordo ou ver a questão ser decidida por um painel de árbitros neutrais da OMC.



Na queixa apresentada, a China alega que as tarifas impostas por Washington excedem as taxas permitidas aos EUA e violam os acordos da OMC. Pequim não indicou uma estimativa do valor de prejuízo para o comércio.