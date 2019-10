Mike Pence diz que Turquia aceitou cessar fogo temporário na Síria

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019





Numa conferência em Ancara, capital da Turquia, Pence acrescentou que não iriam ser impostas sanções adicionais à Turquia e que as atuais podem ser retiradas se o período de cessar fogo se tornar permanente.O presidente dos EUA, Donald Trump, já reagiu através do seu Twitter, dizendo que "milhões de vidas vão ser salvas" com o acordo temporário.Depois das notícias de um acordo a lira turca disparou quase 2% para os 0,172 dólares, regressando aos valores do início do mês.Nessa altura, Donald Trump ordenou a retirada militar da Síria, onde mantinha uma luta intensa contra o Estado Islâmico e a tropa curda. Por sua vez, Erdogan tem incentivado o ataque turco contra os guerrilheiros curdos, no nordeste da Síria, numa tentativa de expulsar as milícias daquele território.A zona norte da Síria, que faz fronteira com a Turquia, vive em guerra constante. No mês de setembro, entre civis e militares morreram mais de 115 pessoas. A luta ganhou força desde a retirada norte-americana, tendo obrigado os militantes curdos a pedir um "corredor humanitário" de 120 quilómetros para retirar civis da cidade de Ras al-Ayn.