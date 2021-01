Morreu Sheldon Adelson, bilionário dos casinos de Las Vegas e doador dos republicanos

O fundador do império de casinos Las Vegas Sands e principal financiador do Partido Republicano, Estados Unidos, Sheldon Adelson, morreu hoje de madrugada, aos 87 anos, vítima de cancro, anunciaram a sua mulher e a empresa.Filho de imigrantes judeus, criado com dois irmãos numa quinta de Boston, tornou-se, na segunda metade da sua vida, num dos homens mais ricos do mundo.O magnata bilionário foi fundador de um grupo poderoso de casinos, desde Las Vegas à China, controlando seis dos maiores casinos do mundo e lucrando cerca de cinco mil milhões de euros por ano.Sheldon Anderson era considerado o segundo magnata mais importante para a história do jogo em Macau, a seguir a Stanley Ho.Em 2018, a revista Forbes classificou-o como o 15.º homem mais rico dos Estados Unidos, com uma fortuna estimada em 28,8 mil milhões de euros."Se fizermos as coisas de forma diferente, o sucesso segue-nos como uma sombra", afirmou em 2014, durante uma conferência para a indústria de jogos, em Las Vegas.Contundente, mas reservado, Adelson era descrito como um chefe político antiquado e destacava-se da maioria dos judeus norte-americanos, que são, há décadas, apoiantes tradicionais do Partido Democrata.Sheldon Adelson financiou várias campanhas políticas dos republicanos, chegando a ser considerado como o "pilar financeiro do Partido Republicano" e, nos últimos anos da sua vida, estabeleceu vários recordes de contribuições individuais.Adelson era um defensor ferrenho do Presidente Donald Trump e do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.PMC // ELLusa/Fim