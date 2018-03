Morreu Stephen Hawking, um dos mais brilhantes físicos da história

O físico britânico Stephen Hawking, cujo trabalho na área da relatividade e dos buracos negros se destacou, morreu na madrugada desta quarta-feira aos 76 anos de idade, na sua casa em Cambridge, anunciou a sua família.





"Estamos profundamente tristes com a morte, hoje, do nosso adorado pai. Foi um grande cientista e um homem extraordinário, cujo trabalho e legado permanecerão por muitos anos", escreveram os filhos do cientista, Lucy, Robert e Tim, num texto divulgado pelas agências noticiosas, e citado pelo Correio da Manhã.





No texto, os filhos de Stephen Hawking acrescentam que a sua coragem e persistência, assim como a sua inteligência e humor inspiraram pessoas por todo o mundo.