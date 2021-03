Nature: Fundação Champalimaud é a quarta melhor do mundo em inteligência artificial

A revista científica Nature colocou a Fundação Champalimaud no quarto lugar do ranking das instituições sem fins lucrativos na área da Inteligência Artificial.

"É um orgulho para Portugal e para a Fundação Champalimaud ser um dos líderes na investigação científica", comentou Leonor Beleza, presidente da fundação desde a sua criação, em 2004.

Além de Portugal, o top 10 da Nature – que inclui as instituições com mais trabalho publicado na área da inteligência artificial e com maior percentagem de artigos colaborativos internacionalmente – conta com três instituições da Alemanha, três dos Estados Unidos da América, e uma da Holanda, Espanha e Reino Unido.

No lugar cimeiro está a alemã Max Planck Society, seguida de outra instituição alemã, a Helmholtz Association of German Research Centres.

A fechar o top 3 está a norte-americana HHMI Janelia Farm Research Campus.