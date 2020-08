Os impropérios de Trump contra Kamala Harris e o risco de destruição dos EUA

Leia Também Biden já entrevistou potenciais números dois e anúncio está iminente

De mentirosa a pessoa "desagradável" passando pela alegada predisposição para aumentar impostos, foram vários os ataques já dirigidos por Donald Trump à senadora da Califórnia, Kamala Harris, ontem anunciada como a candidata democrata a vice-presidente dos Estados Unidos.O presidente norte-americano recorreu ao Twitter, ao seu site de campanha e aproveitou a presença numa conferência de imprensa para dirigir duros ataques a Harris e ao candidato presidencial democrata, Joe Biden, os quais configuram um risco de "destruição" dos Estados Unidos. No site da campanha para as presidenciais de 3 de novembro, Trump defende que as propostas do duo Biden-Harris consistem em "subfinanciamento da política, mais impostos, política anti-emprego e abertura de fronteiras".Já no Twitter, Donald Trump publicou um vídeo onde chama a senadora democrata de "hipócrita" por ter feito duros ataques a Biden durante as primárias democratas para agora aceitar candidatar-se à Casa Branca em conjunto com o antigo senador do Delaware.E durante uma conferência de imprensa, o inquilino da Casa Branca mostra "surpresa" pela escolha do seu rival democrata