Kamala Harris dá gás à recolha de fundos de Biden: 26 milhões em 24 horas

Leia Também Joe Biden completa-se com Kamala Harris já a pensar no futuro

Leia Também Como Kamala Harris complementa o candidato Joe Biden

Leia Também Os impropérios de Trump contra Kamala Harris e o risco de destruição dos EUA

A escolha da senadora californiana como candidata democrata a vice-presidente dos Estados Unidos pelo candidato presidencial democrata já está a surtir efeitos benéficos para a campanha de Joe Biden.Nas 24 horas posteriores ao anúncio do nome de Kamala Harris, feito ainda na terça-feira , a campanha presidencial de Biden arrecadou 26 milhões de dólares. Na primeira primeira hora após o anúncio, o dinheiro angariado bateu o recorde das contribuições até agora registadas pela a campanha chefiada pelo antigo senador do Delaware, segundo contou um elemento da equipa ao Politico.O valor foi revelado na noite desta quarta-feira durante a primeira ação de campanha conjunta da dupla democrata que tentará travar a reeleição do "ticket" republicano constituído pelo presidente Donald Trump e pelo vice Mike Pence.Antes ainda de Joe Biden ter escolhido a senadora da Califórnia para número dois, Kamala Harris havia já angariado 30 milhões de euros para a campanha do antigo vice-presidente de Barack Obama durante o processo de verificação dos potenciais candidatos.A imprensa norte-americana aponta como um dos principais contributos de Harris para a campanha democrata a capacidade de mobilização e angariação de fundos. Isso mesmo é tão mais importante já que, no final de julho, a campanha de Trump tinha recolhido mais 30 milhões de dólares de apoios do que a equipa de Biden.Uma escola na cidade de Wilmington, estado do Delaware, acolheu a primeira ação de campanha da dupla democrata que vai concorrer às presidenciais de 3 de novembro.Contrastando com a prática mantida até há poucas semanas por Donald Trump, Joe Biden e Kamala Harris surgiram no palco usando máscara.Os dois acusaram Trump de deixar o país "em frangalhos" pela forma como falhou na gestão da crise pandémica e consequentes efeitos económicos e sociais. Biden atacou ainda Trump devido à sua "retórica racista" que apenas contribuiu para dividir ainda mais um país que ficou ainda mais polarizado desde o caso relativo ao assassinato de George Floyd pela polícia."A escolha que fizermos em novembro será uma decisão que vai decidir o futuro da América por muito, muito tempo", avisou Biden que, sobre os ataques feitos pelo atual presidente americano à opção pela antiga procuradora-geral da Califórnia, questionou se "alguém fica surpreendido que Donald Trump tenha um problema com uma mulher forte, ou com mulheres fortes".Já Kamala Haris disse estar "pronta para trabalhar" e defendeu que a América está órfã de "liderança" pois é presidida por alguém que "se preocupa mais consigo próprio do que com as pessoas que o elegeram"."[Trump] herdou o mais longo período de expansão económica da histórica de Barack Obama e Joe Biden, E depois, tal como tudo o que herdou, atirou tudo abaixo", atirou a senadora.Ao escolher Kamala Harris, Biden, que lidera as sondagens, apostou no reforço da dimensão moderada da candidatura presidencial que encabeça e assegurou para a campanha a presença de alguém forte no debate e argumentação e com importante presença nas redes sociais, características que permitem complementar o perfil do ex-vice-presidente