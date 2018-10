Pacote suspeito enviado a Joe Biden, antigo vice-presidente de Obama

O FBI anunciou ainda esta quinta-feira que foram interceptados dois engenhos explosivos endereçados à congressista democrata Maxine Waters, similares aos encontrados nas residências de Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros e na redação de Nova Iorque da CNN.

Um pacote suspeito foi enviado a Joe Biden, antigo vice-presidente de Barack Obama, nos Estados Unidos. A notícia está a ser avançada pela Reuters, sendo que as autoridades norte-americanas estão a tentar localizar o pacote suspeito.Joe Biden foi o 47.º vice-presidente dos Estados Unidos e é um dos membros do Partido Democrata.s serviços secretos dos EUA interceptaram potenciais engenhos explosivos que teriam como destino a casa de Hillary Clinton, o gabinete de Barack Obama, mas também a redacção da CNN, no edifício da Time Warner.

"Os objectos foram imediatamente identificados enquanto potenciais engenhos explosivos e tratados como tal", disseram os serviços secretos norte-americanos, citados pelo Financial Times. "Os destinatários não receberam os pacotes nem estiveram em risco de recebê-los", acrescentaram.

Em primeira instância, o FBI revelou que estava a investigar a presença de uma bomba encontrada na residência dos Clinton, em Chappaqua, Nova Iorque. Mais tarde foi especificado que a encomenda remetida para os Clinton foi interceptada na noite de terça-feira, enquanto a que a tinha como destinatário o ex-presidente dos EUA foi detectada esta manhã de quarta-feira. Relativamente ao edifício da Time Warner, este foi imediatamente evacuado.