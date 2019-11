Pais chineses fazem testes de ADN para saberem se os seus filhos vão ser prodígios

Meses após a sua filha nascer em 2017, Chris Jung deixou um tubo de ensaio com a sua saliva no laboratório de testes genéticos da sua empresa em Hong Kong. Chris Jung tinha grandes ambições para a sua bebé e procurava pistas para o futuro no seu ADN. Ela pode tornar-se uma profissional proeminente, pensou, possivelmente até médica.

Mas os seus planos mudaram após os resultados da análise feitos pela sua empresa, a Gene Discovery, que sugeriam que a sua filha tinha fortes habilidades na música, matemática e desporto - embora com menor aptidão para memorizar detalhes. À medida que a criança for crescendo, Chris Jung diz que investirá recursos no desenvolvimento desses talentos, enquanto a afastará de profissões que exigem muita memorização.



"No início, gostaria que ela se tornasse uma profissional como médica ou advogada", afirmou Jung, diretor de operações da Good Union Corp., empresa-mãe da Gene Discovery. "Mas uma vez que analisei os resultados, revelaram que a memória dela é muito má. Mudei as minhas expectativas porque, se gostaria que ela se tornasse uma profissional [nas áreas em questão], era preciso que ela estudasse muito e se lembrasse de muito."

A Gene Discovery faz muitos negócios a realizar testes de ADN num grande número de salas no distrito comercial Tsim Sha Tsui de Hong Kong, perto de lojas que vendem bolsas Prada e relógios Dior. Mais da metade dos seus clientes são do interior da China, onde pais ansiosos por transformar os seus filhos em prodígios estão a alimentar o avanço de uma indústria crescente, mas em grande parte não regulamentada. É uma versão chinesa de pais helicóptero que reflete a tendência do país de ultrapassar os limites no que diz respeito à genética, parte de uma corrida mais ampla para dominar o campo com ramificações de como a ciência que altera a vida é usada em todo o mundo.

Enquanto ganha popularidade em todo o mundo, o teste genético do consumidor está a crescer na China. A empresa de investigação Global Market Insights Inc., com sede em Delaware, estima que as vendas de serviços de teste de ADN tripliquem para 135 milhões de dólares em 2025, face aos 41 milhões de dólares no ano passado. Outros, como a consultora EO Intelligence, de Pequim, projetam um aumento ainda mais rápido no mercado, para 405 milhões de dólares em 2022. A EO Intelligence também prevê que, até lá, cerca de 60 milhões de consumidores chineses usem kits de teste de ADN, de 1,5 milhões de pessoas no ano passado.

Por enquanto, o mercado chinês é uma fração dos 300 milhões de dólares nos EUA, mas a empresa espera que o crescimento do país esteja à frente, com vendas anuais a crescerem quase 17% até 2025 em comparação com 15% nos EUA, de acordo com o Global Market Insights .

A Gene Discovery está entre uma onda de empresas que procuram atender a esta procura crescente, desempenhando o papel de cartomantes da atualidade, tendo o ADN como a sua bola de cristal. Uma pesquisa na plataforma chinesa de compras on-line JD.com e na internet em mandarim mostra dezenas de empresas que oferecem testes de talento genético para bebés e recém-nascidos. As suas promessas são igualmente elevadas, prometendo ajudar os pais a descobrir os "talentos potenciais" dos seus filhos em tudo, desde lógica e matemática a desporto e até inteligência emocional. Ajude o seu filho a "vencer na linha de partida" é um refrão de marketing comum.

Numa sociedade como a China, onde nasceram 15 milhões de bebés no ano passado, o apelo é claro. Mas muitas das reivindicações destas empresas recém-criadas - de que o ADN pode ser usado para avaliar a capacidade de memorizar dados, tolerar o stresse ou mostrar liderança - são mais horóscopos do que a ciência real. Os críticos dizem que, em muitos casos, mesmo as alegações enraizadas na ciência, como a avaliação do risco de autismo, são baseadas em pesquisas iniciais que ainda não são totalmente compreendidas.

"Não existe uma base científica na qual se possa dizer estas coisas com algum grau de certeza", afirmou Gil McVean, geneticista da Universidade de Oxford e diretor do Big Data Institute. O centro concentra-se na análise de dados genéticos e biológicos para prevenir e tratar doenças.

Os executivos da Gene Discovery dizem que não estão a dar conselhos diretos ou conclusivos - apenas apresentam riscos e talentos potenciais que os pais podem usar como referência numa cultura hipercompetitiva. Após décadas de rigorosas leis de controlo populacional que foram revogadas em 2016, a maioria dos pais chineses ainda tem apenas um filho que é o ponto focal das suas ambições.

"Os testes de ADN podem ser um dos condutores e a motivação, para que os pais possam fornecer recursos mais focados aos filhos", salientou Jung. Os testes vendidos no site da Gene Discovery custam 4.500 dólares de Hong Kong (cerca de 520 euros) e incluem um "pacote i-Genius" para testar talentos de crianças pequenas.

Tornar a China uma das nações cientificamente avançadas do mundo é fundamental para as ambições do presidente Xi Jinping de tornar o país uma potência mundial indiscutível, mas poucas coisas ilustram os desafios que se colocam à frente do fascínio chinês pela genética. Em grande parte livre dos regulamentos e escrutínio observados nos EUA e noutros países desenvolvidos, os avanços genéticos da China costumam testar os limites da ciência e da bioética. No ano passado, um investigador chinês, He Jiankui, criou os primeiros bebés geneticamente alterados do mundo, provocando protestos globais e preocupando o país com a possibilidade de inaugurar uma era de edição de linha germinativa humana - onde as modificações genéticas são passadas para as gerações futuras, alteradas para sempre.

E para todos os relatórios de cientistas chineses que estão a conseguir fazer avanços médicos genuínos, como a edição de genes para a aniquilação de uma superbactéria, existem mais experiências de sobrancelhas: investigadores a clonar macacos nascidos com genes editados para desencadear doenças mentais, usando o CRISPR (ferramenta de edição genética) para criar um cão da raça beagle ultramusculado ou "super macacos", injetando os seus cérebros com ADN humano.

O ADN é o código que o corpo humano executa e determina muito sobre quem somos. Mas os cientistas ainda estão a trabalhar para entender este código, com muitas características a não serem causadas por um ou dois genes - mas por centenas ou possivelmente milhares. As experiências e o ambiente de um indivíduo também desempenham um papel importante na formação sejam génios da matemática ou desenvolvam cancro.

O ADN de uma pessoa não determina sozinho quem é essa pessoa. E ter um determinado gene não pode prever o seu futuro. Só pode sugerir a probabilidade de desenvolver uma condição ou característica. Um estudo citado em 2003 no American Journal of Human Genetics encontrou uma ligação convincente entre uma variante do gene ACTN3 e atletas de elite como os velocistas, mas estudos desde então descobriram que, embora a maioria dos velocistas possua esta variante, nem todos os que a possuem são atletas de elite.

Da mesma forma, ter uma mutação prejudicial do gene BRCA, comummente associada ao cancro de mama e dos ovários, não significa que uma pessoa desenvolverá a doença. Significa apenas que o risco é maior do que outros sem esta variante.

Nos últimos anos, testes genéticos e outros métodos de triagem provocaram avanços na avaliação do risco de cancro em adultos ou no diagnóstico de condições como a síndrome de Down no útero. Mas na China as empresas estão a levar isto adiante, prometendo fornecer uma visão da vida além do útero que a ciência atual geralmente não suporta.

Após o nascimento do bebé, em 2017, Zhou Xiaoying foi para um centro pós-parto, onde foi atendida por uma equipa de mulheres, cozinheiras e curandeiras tradicionais - como é costume na China para mães com mobilidade superior. Lá, um representante de vendas de uma empresa de testes genéticos fez uma oferta tentadora: por cerca de 1.500 dólares, a empresa recolhia saliva da boca do filho para espreitar o seu futuro.

O teste, que também analisou a predisposição do bebé para doenças genéticas, disse a Zhou que o seu filho provavelmente seria talentoso em música e artes - mas fraco em desporto. Zhou diz que o seu filho agora com dois anos de idade pode cantarolar uma música em sintonia depois de a ouvir uma vez, e a família está a mudar-se para uma casa maior, onde pretende cultivar os seus talentos. Zhou retirou o filho das aulas de corrida e natação e, em vez disso, planeia comprar um piano e começar logo as aulas.

"Eu queria saber sobre os seus talentos no futuro para poder definir uma direção para ele", disse a mãe de Xangai, que trabalhava no setor financeiro. "Se acredita nos resultados, pode usá-lo como referência. Se não, tudo bem porque não dói."

A tradição chinesa enfatiza a importância de desenvolver a próxima geração, enquanto os avanços tecnológicos alimentam a obsessão nacional pelo ADN, afirmou Wang Zhaochen, professor de bioética na Universidade de Zhejiang.



Mas chegou a um ponto em que até a comunidade científica local está preocupada com o facto de o aumento dos testes com consumidores poder "prejudicar a autoridade destes testes genéticos reais que podem realmente ajudar a diagnosticar doenças", salientou Wang Zhaochen.

"Não há como um teste de ADN dizer algo significativo sobre características complexas", afirmou Timothy Caulfield, especialista em bioética e políticas de saúde da Universidade de Alberta, especializado em genética. "E estes pais estão a mudar a vida dos filhos".

