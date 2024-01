EUA pedem ajuda à China para travar ataques no mar Vermelho

Os Estados Unidos pediram à China que use a sua influência junto do Irão para travar os ataques dos rebeldes houthis no mar Vermelho que está a provocar uma crise no comércio internacional, sobretudo no transporte de petróleo.





Os houthis, que operam a partir do Iémen, são apoiados veladamente pelo regime de Teerão. Ainda esta sexta-feira, 26 de janeiro, um petroleiro operado pela Trafigura - um gigante de trading de metais e de petróleo – foi atingido por um míssil das milícias houthis enquanto transitava no mar Vermelho.



O pedido da Casa Branca foi formulado pelo conselheiro de segurança nacional, Jack Sullivan, numa reunião não oficial com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, numa reunião em Banquecoque, capital da Tailândia, que serviu igualmente para tentar pacificar as relações entre os dois países.





O combate ao tráfico de drogas é uma das áreas em que os Estados Unidos e a China se encontram em rota de convergência, noticia o Financial Times.





Segundo um alto funcionário dos EUA ouvido pelo jornal inglês, a reunião entre Sullivan e Yi faz parte do esforço para manter linhas de comunicação abertas entre os dois países.





O mesmo interlocutor adiantou ao jornal inglês que foi mantido um diálogo "substantivo e construtivo" sobre questões que incluem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Médio Oriente, a Coreia do Norte e o Mar do Sul da China.





Taiwan foi outros dos dossiês abordaddos, após a eleição neste mês de janeiro de Lai Ching-te como presidente. Pequim vê Lai como um separatista perigoso e Washington pediu à China a não tomar medidas provocadoras à medida que Taiwan se prepara para a posse de Lai em maio.





As relações entre os EUA e a China estão a melhorar gradualmente, depois de terem esfriado na sequência da visita realizada em 2022 pela então presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan.