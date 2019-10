PIB chinês falha estimativas, abranda e cresce ao ritmo mais baixo em 27 anos

A China continua a moderar o crescimento. No terceiro trimestre, não só voltou a abrandar, como ainda desiludiu os analistas e repetiu a proeza de registar o nível de crescimento mais baixo em quase 30 anos.





O produto interno bruto (PIB) da China aumentou 6% nos três meses entre julho e setembro, quando comparado ao período homólogo. Este é o ritmo de crescimento mais baixo desde o início dos anos 90 e fica abaixo do consenso avançado anteriormente pelos analistas consultados pela Bloomberg e pela Reuters, de 6,1%.





A diminuição do nível de investimento no país é uma das principais razões apontadas para o desempenho da economia chinesa. Tendo em conta que o abalo em termos de exportações deverá manter-se enquanto durem as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, Pequim deverá continuar a debater-se.





Mas nem tudo são más notícias. Os números da produção industrial melhoraram – subiram 5,8% em setembro - e as vendas a retalho também aumentaram 7,8%. Por outro lado, apesar de desiludir, o PIB ainda está dentro do intervalo de crescimento previsto pelo Governo chinês para 2019: entre 6% e 6,5%.



"Uma procura global a arrefecer vai continuar a pesar nas exportações, os constrangimentos orçamentais significam que a despesa em infraestrutura vai minguar no curto-prazo e o recente boom na construção de propriedades parece pronto a parar", comenta a Capital Economics, em declarações à CNBC.