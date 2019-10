FMI avisa que China pode crescer ainda menos em 2020

O Fundo Monetário Internacional (FMI) lançou uma previsão que coloca a China a crescer ainda menos que este ano: pode ficar-se pelos 5,8% em 2020.





Os 5,8% avançados pelo FMI estão ainda abaixo dos 6% que foram registados pela nação oriental até setembro. No terceiro trimestre, a economia não só voltou a abrandar, como ainda desiludiu os analistas e repetiu a proeza de registar o nível de crescimento mais baixo em quase 30 anos. Contudo, estes 6% estão ainda dentro do intervalo de crescimento previsto pelo Governo chinês para 2019: entre 6% e 6,5%.





Para um dos diretores do FMI, Tao Zhang, as taxas de crescimento que se têm observado e previsto são ainda "razoáveis" dada a atenuante que a China está a procurar formas de tornar esse crescimento sustentável. "Não esperamos que qualquer economia, independentemente da dimensão, cresça continuamente entre ao 10% ou 7% ou 8%", acrescentou Zhang, numa entrevista à CNBC.





Tanto Zhang como outros analistas – consultados aquando da divulgação do PIB relativo aos primeiros 9 meses do ano – defendem que os números mais recentes são para manter, tendo em conta o contexto que envolve a segunda maior economia do mundo. "O que está a acontecer pelo mundo – temos tensões comerciais, outras forças geopolíticas, todas estas incertezas no globo… isto acrescenta uma pressão negativa adicional à economia chinesa", explicou o mesmo diretor do FMI.