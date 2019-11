Polícia francesa retira independentistas catalães de estrada fronteiriça bloqueada

A polícia francesa começou a retirar os manifestantes que bloquearam a fronteira da estrada AP-7 entre França e Espanha, junto a La Jonquera (Catalunha), cerca das oito da manhã – sete horas em Portugal continental.

De acordo com o jornal El País, a Gendarmaria Nacional e a Polícia Nacional estão a recorrer à força, com o recurso a gás pimenta. Estas estão a opor-se à retirada, sentando-se na estrada e não obedecendo às ordens, no lado francês da fronteira.