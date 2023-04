–

–

Leia Também Rússia vê receitas do gás e petróleo encolherem mais de 40% em março

A produção de outros transportes, onde estão abrangidos veículos de combate, aeronaves e navios, também aumentou mais de 10% pelo segundo mês consecutivo.



Com o início da guerra na Ucrânia em fevereiro do ano passado, registou-se um "boom" nos gastos do Kremlin com a produção de armamento militar. Os dados sobre a produção são segredo de Estado, mas o presidente russo, Vladimir Putin, tem repetido que as fábricas de armas estão a trabalhar noite e dia para atender à procura por armas.







A produção industrial na Rússia recuperou em março pela primeira vez desde o início da invasão russa na Ucrânia, que dura há mais de um ano. A recuperação contrariou as previsões dos analistas e mostra que, apesar do impacto económico das sanções económicas impostas à Rússia, a indústria russa continua a crescer, sobretudo devido à guerra.Segundo o Serviço Federal de Estatísticas russo, a produção industrial do país registou uma subida homóloga de 1,2% em março, um valor bem acima da quebra de 1,4% que era antecipada pelos analistas.Os setores ligados à produção de armamento militar e outros equipamentos usados na invasão da Ucrânia foram os que apresentaram o desempenho mais forte. A indústria transformadora aumentou mais de 6%, com a produção de bens de metal acabadosonde se incluem armas e muniçõesa registar uma subida de 30%.A produção russa de computadores, produtos eletrónicos e óticos registou também um crescimento de 23%. Nessa componente podem estar incluídos, segundo os especialistas, peças para aeronaves e motores de foguetes, além de miras óticas e outros sistemas usados na frente de combate.Por outro lado, a mineração e extração de recursos caiu 3,6%. Já a produção de petróleo não foi divulgada pelo Serviço Federal de Estatísticas russo, ao contrário do que aconteceu nos meses anteriores.