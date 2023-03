Putin admite impacto negativo das sanções para a economia russa

Leia Também Gazprom diz que fornecimento de gás à China está quase no nível máximo

O Presidente russo, Vladimir Putin, admitiu esta quarta-feira que as "sanções impostas à economia russa a médio prazo podem realmente ter um impacto negativo na mesma", durante uma reunião com o Governo transmitida pela televisão.Putin tinha, até agora, desvalorizado as consequências das sanções, que afetam muitos setores de atividade, incluindo o setor estratégico dos hidrocarbonetos.Mais de um ano após o início da ofensiva na Ucrânia, o "desemprego está no seu nível mais baixo", com 3,6 por cento, disse Putin, citado pela agência francesa AFP.Putin referiu que a inflação "cairá abaixo dos 4%" no final de março, depois de ter subido para quase 20% na primavera de 2022. "Mas isto não significa que todos os problemas já tenham sido resolvidos", avisou."O regresso a uma trajetória de crescimento não nos deve fazer abrandar", disse Putin, apelando para que a "soberania económica da Rússia seja garantida".Putin exortou o Governo e os líderes económicos a "assegurarem o rápido lançamento de novos projetos nas indústrias transformadoras, especialmente na produção de produtos de alta tecnologia", um setor atingido pela saída de muitos especialistas para o estrangeiro."O nosso sistema financeiro deve desempenhar um papel importante na satisfação das necessidades dos exportadores. E temos de substituir as empresas ocidentais que estavam a trabalhar neste nicho", afirmou.Ao discursar na Assembleia Federal no final de fevereiro, Putin apelou aos oligarcas russos para repatriarem os seus fundos para a Rússia a fim de apoiar a economia nacional.