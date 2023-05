Produção industrial na Zona Euro desacelera 1,4% em março

Índice de produção industrial recuou tanto na Zona Euro como no conjunto da UE, com a energia a ser a que mais caiu. Em Portugal, a produção industrial diminuiu 4,5% face a março do ano anterior.

Produção industrial na Zona Euro desacelera 1,4% em março









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Produção industrial na Zona Euro desacelera 1,4% em março O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar