Próxima cimeira do G7 realiza-se em junho num castelo na Alemanha

"O Castelo de Elmau tem todos os requisitos logísticos e de segurança" para este tipo de reunião internacional, explicou o porta-voz do Governo germânico, Steffen Hebestreit, em comunicado.A Alemanha vai assumir a presidência anual rotativa do G7 a partir de 01 de janeiro, sucedendo ao Reino Unido, que recebeu os líderes do grupo em junho passado, em Carbis Bay, um pequeno 'resort' à beira-mar na Cornualha.O Castelo de Elmau, um 'resort' de cinco estrelas, situa-se no sul da Alemanha e já recebeu, em 2015, a cimeira anual das sete grandes potências, então presidida pela ex-chanceler Angela Merkel.O sucessor de Merkel, o atual chanceler Olaf Scholz, será o responsável em 2022 por dar as boas-vindas aos seus homólogos dos Estados Unidos, França, Itália, Japão, Canadá e Reino Unido.Durante a reunião de 2015, Angela Merkel convidou o então Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para a acompanhar numa visita a uma pequena localidade da zona.A fotografia de Merkel, de braços abertos, posicionada de frente para Barack Obama, que está sentado de forma descontraída num banco tendo como cenário de fundo os picos alpinos, foi na altura divulgada à escala mundial.