Putin diz que a guerra na Ucrânia é uma "batalha pela sobrevivência" da Rússia

Leia Também Especial primeiro aniversário da invasão da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou o confronto com o Ocidente sobre a guerra na Ucrânia como uma "batalha existencial" pela sobrevivência da Rússia e do povo russo - e disse que foi forçado a levar em conta as capacidades nucleares da OTAN.Um ano depois de ordenar a invasão da Ucrânia, Putin tem vindo a apresentar cada vez mais a guerra como um momento decisivo na história russa, dizendo que acredita que o próprio futuro da Rússia e de seu povo está em perigo."Eles têm um objetivo: dissolver a antiga União Soviética e sua parte fundamental - a Federação Russa", disse Putin à televisão estatal Rossiya 1 numa entrevista gravada na quarta-feira, mas divulgada apenas neste domingo.Para Putin, o Ocidente quer dividir a Rússia e controlar o maior produtor mundial de matérias-primas, um passo, sublinhou, que pode levar à destruição de muitos dos povos da Rússia, incluindo a maioria étnica russa. "Eu nem sei se um grupo étnico como o povo russo será capaz de sobreviver na forma em que existe hoje", disse Putin.O presidente russo adiantou mesmo que os planos do Ocidente foram colocados em papel, embora não tenha especificado onde.