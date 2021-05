Queda de teleférico provoca 14 mortos em Itália. Volta a Itália tem percurso previsto na zona

A queda de uma cabina de teleférico causou 14 mortos hoje em Stresa, estação balnear do Piemonte nas margens do lago Maior, no norte de Itália, segundo os números atualizados dos serviços de emergência.



Estavam duas crianças - de 9 e 5 anos - gravemente feridas, que foram transportadas para o hospital pediátrico Regina Margherita de Turim, e uma acabou por falecer, elevando o número de vítimas mortais.

O acidente ocorreu cerca das 12:30 locais (11:30 em Lisboa) a 100 metros da estação do cume, segundo nota do Ministério das Infraestruturas, e ter-se-á devido a um cabo que se partiu, causando a queda da cabina, indicou a agência noticiosa italiana Ansa.



Imagens dos bombeiros e dos serviços de resgate alpinos mostravam os destroços da cabina, que caiu numa zona arborizada, cuja forte inclinação dificulta o acesso.

O teleférico liga em 20 minutos a localidade de Stesa ao monte Mottarone, que culmina a quase 1.500 metros e oferece vistas espetaculares dos Alpes.

A estrutura esteve encerrada entre 2014 e 2016 para trabalhos de manutenção.



No Twitter, o jornalista de desporto Mikolaj Krok, que escreve sobre ciclismo, questiona-se sobre a etapa da Volta a Itália, que na próxima sexta-feira prevê a subida do Mottarone.

A car fell from the cable car linking Stresa with Mottarone in Piemont. 8 people have been confirmed dead, according to @Agenzia_Ansa.







The Giro d'Italia is due to climb Mottarone on Friday, on the way to Alpe di Mera.



Will it still go there? Will it be allowed?#Giro https://t.co/WC2rc3loE7