Russos aprovam alteração constitucional que deixa Putin governar até aos 80 anos

Uma larga maioria de cidadãos russos votou a favor de alterações na Constituição do país. Estas mudanças abrem a possibilidade de o presidente russo, Vladimir Putin, se manter no poder até 2036, altura em que o presidente já terá ultrapassado a fasquia dos 80 anos de idade.





A comissão eleitoral anunciou na manhã de quinta-feira que 77,9% dos cidadãos que foram votar mostraram concordância com as emendas à constituição, deixando uma percentagem de 21,2% contra. Isto, tendo em conta uma participação eleitoral de 65%.





Putin ganha desta forma o direito a concorrer por mais duas vezes a mandatos de seis anos como presidente. O atual mandato, do presidente de 67 anos, termina em 2024, e ainda não foi manifestada a intenção de se recandidatar.





Além desta questão, as alterações também contemplam tópicos como o salário mínimo e as reformas. De acordo com a CNBC, este voto foi anunciado como sendo um referendo mas as alterações já foram discutidas pelo Parlamento, pelo que o voto é visto como forma de legitimar as emendas.