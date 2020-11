Rússia prolonga até final de 2021 embargo alimentar imposto ao Ocidente

Leia Também Rússia regista segunda vacina para a covid-19 mas falha meta de produção

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prolongou até final de 2021 o embargo alimentar imposto como resposta às sanções dos Estados Unidos, União Europeia e outros Estados pelo papel de Moscovo no conflito ucraniano.O decreto presidencial prorroga até 31 de dezembro do próximo ano "as medidas económicas especiais" para garantir a segurança do país, noticiou a agência espanhola Efe.Deste modo, a Rússia mantém a proibição às importações de produtos alimentares provenientes daqueles Estados que punem funcionários de alta patente, bancos, empresas, petrolíferas russas desde a anexação russa da Crimeia e do início da guerra na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.A primeira vez que a Rússia impôs este embargo, que prolonga anualmente, foi em agosto de 2014 contra os Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Noruega e Canadá, aos quais juntou, em 2015, Albânia, Montenegro, Islândia e principado do Liechenstein, e em 2016 a própria Ucrânia.Aos laticínios, carnes, pescado, verduras e frutas, a Rússia alargou o embargo, em 2017, aos porcos vivos e diversos subprodutos e gorduras animais.Putin, posteriormente, ordenou que todos os produtos perecíveis que entrem ilegalmente no marcado devem ser destruídos.