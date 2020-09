Suga sucede a Abe como primeiro-ministro do Japão

O chefe de gabinete e ministro porta-voz do Governo do Japão, Yoshihide Suga, venceu hoje a eleição interna do Partido Liberal Democrata (PLD, no poder), para suceder ao primeiro-ministro Shinzo Abe.





Suga, de 71 anos, obteve 377 votos contra 89 para o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Fumio Kishida e 68 para o antigo ministro da Defesa Shigeru Ishida, anunciou o PLD.



O escrutínio fechado foi limitado aos parlamentares e aos representantes do partido nas 47 regiões do país.





Depois de eleito pelo partido, o nome do novo líder ainda terá de ser ratificado pelo parlamento (Dieta) como novo primeiro-ministro, cargo que deverá manter até setembro de 2021, quando ia terminar o mandato de Shinzo Abe à frente do PLD.





A ratificação irá decorrer numa sessão parlamentar extraordinária convocada para quarta-feira, conforme foi acordado pelo PLD e pelo principal bloco da oposição.





Shinzo Abe, de 65 anos, bateu o recorde de longevidade como primeiro-ministro japonês. No final de agosto, anunciou a intenção de deixar o cargo por motivos de saúde.

Yoshihide Suga tem sido um dos principais assessores de Abe e é apoiante do Abenomics.



Suga defende ainda um iene fraco, assim como as reformas do Banco do Japão (BoJ) e as políticas comerciais do seu antecessor, afastando ainda a possibilidade de baixar impostos sobre o consumo. O político enfatizou ainda a importância de manter uma relação de proximidade com o BoJ e promover medidas expansionistas adicionais se necessárias para sustentar os níveis de emprego e manter as empresas à tona, escreve o Goldman Sachs.





Em termos de reformas estruturais, o banco norte-americano recorda que Suga defende que o número de instituições financeiras regionais provavelmente é demasiado grande, sugerindo uma reorganização no futuro. Estimular o turismo, para ajudar a economia, assim como controlar a propagação de novas infeções por covid-19, mas retomando atividades sociais e económicas, são outras das prioridades assumidas pelo candidato ao lugar de Abe.